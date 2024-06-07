Народные приметы утверждают, что цвет платья девушки, которая выходит замуж, имеет важное значение. Что не подходит для такого события, знает LifeStyle 24.
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Каких цветов не должно быть свадебное платье
Невесте категорически запрещено надевать платье черного и красного цветов. Первый принято считать траурным, а второй – слишком агрессивным. Если нарушить это правило, то супругов ждет скорый развод. В народе говорят, что отношения даже могут закончиться довольно трагично.
Не рекомендуется покупать или шить короткое свадебное платье, поскольку таким же будет семейная жизнь влюбленной пары. Кроме того, не стоит выбирать отдельно юбку и корсет (лучше цельное платье) и наряд с глубоким вырезом.
Какие цвета не стоит выбирать для свадебного платья / Фото Canva
В каких цветах гостям нельзя приходить на свадьбу
- Гостям также следует обратить внимание на цвета своего платья, когда они собираются на свадьбу, ведь не все уместны для такого торжества. В частности, не советуют выбирать черное, красное и белое платье.
- Белый – цвет платья невесты, поэтому это считается дурным тоном и может только испортить ваши отношения с девушкой. Черный, как мы уже отмечали, больше ассоциируется с печальными событиями, ведь в нем часто приходят на похороны. Красный – слишком яркий для свадьбы.