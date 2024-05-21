Можно ли идти за крестную мать, если начались месячные: важное объяснение для женщин

В давние времена женщину, у которой начиналась менструация, считали "нечистой". Поэтому ей запрещалось ходить в храм, исповедоваться и причащаться. Нельзя было даже присутствовать на крестинах и похоронах.

В Православной церкви Украины опровергают этот миф. Женщинам можно ходить в храм во время месячных, ведь этот естественный процесс важен для организма. Не может быть нечистым человек, которого создал Бог, пишет LifeStyle 24.

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Может ли женщина во время месячных крестить ребенка

В Украинской греко-католической церкви утверждают, что женщина, у которой начались критические дни, может идти за крестную маму. Там добавляют, что месячные – не препятствуют посещению богослужения, это не считается грехом. Во время менструации женщина может спокойно заниматься духовным развитием, приходить в церковь, чтобы найти помощь, поддержку или, чтобы успокоиться.

Кому нельзя быть крестными родителями