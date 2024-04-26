Могут ли крестить ребенка родители, которые не венчались в церкви
Родители тщательно готовятся к крещению ребенка, чтобы все прошло по правилам. Часто обращаются за советами к священникам. Ведь они лучше всего могут рассказать ту или иную информацию об обряде.
Многих матерей и пап интересует, можно ли крестить ребенка, если они не венчались. Ответ на этот вопрос находите в материале LifeStyle 24.
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Могут ли крестить ребенка не венчанные родители
Родители, которые не венчались в храме, могут крестить ребенка. В этом совсем нет проблемы. Решение о церковном браке должно быть взвешенным, а не поспешным. Однако за крестных родителей стоит брать людей, которые венчались. Ведь отныне они считаются духовными наставниками ребенка, которые должны подталкивать его на правильный путь, подсказывать и помогать в сложных ситуациях.
Кто может быть крестными родителями
- Ранее для ребенка выбирали кого-то одного: или крестную мать, или крестного отца. Однако сейчас правила относительно количества нет. Обычно малыша крестят два человека, но бывает, что и больше. В каждом регионе Украины свои традиции на этот счет.
- В народе говорят, что беременной запрещено быть крестной мамой. Однако церковь этот миф опровергает. Женщину при надежде можно брать за куму, а во время обряда стоит просто следить за ее самочувствием.
- Священники также призывают людей не верить в предрассудок о том, что крестить малыша не может неженатый мужчина или незамужняя женщина. Они не заберут у ребенка счастье, как утверждают приметы.