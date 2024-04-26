Могут ли крестить ребенка родители, которые не венчались в церкви

Родители тщательно готовятся к крещению ребенка, чтобы все прошло по правилам. Часто обращаются за советами к священникам. Ведь они лучше всего могут рассказать ту или иную информацию об обряде.

Многих матерей и пап интересует, можно ли крестить ребенка, если они не венчались. Ответ на этот вопрос находите в материале LifeStyle 24.

Кстати Считается ли отказ от крещения ребенка грехом: развернутый ответ

Могут ли крестить ребенка не венчанные родители

Родители, которые не венчались в храме, могут крестить ребенка. В этом совсем нет проблемы. Решение о церковном браке должно быть взвешенным, а не поспешным. Однако за крестных родителей стоит брать людей, которые венчались. Ведь отныне они считаются духовными наставниками ребенка, которые должны подталкивать его на правильный путь, подсказывать и помогать в сложных ситуациях.

Кто может быть крестными родителями