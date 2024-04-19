Кому в Украине запрещено вступать в брак: полный список людей

В Украине запрещено принуждать людей к бракосочетанию. Решение должно быть добровольным как со стороны женщины, так и со стороны мужчины. К тому же заключать брак в нашем государстве можно с 18 лет.

Суд может разрешить 16-летним лицам жениться. Однако он учитывает интересы человека, чтобы не пойти против них.

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Кому в Украине нельзя жениться

Согласно статье 26 Семейного кодекса Украины, люди, которые находятся в родственных связях, не могут жениться.

Усыновленный ребенок и усыновитель, однако можно отменить усыновление.

Родственники прямой линии родства.

Родная тетя или дядя и племянница или племянник, двоюродные брат и сестра.

Родные братья и сестры, у которых двое общих родителей или кто-то один.

Интересно, что суд может предоставить разрешение на брак между усыновленным ребенком и родным ребенком усыновителя, а также между двумя усыновленными детьми.

Кому в Украине нельзя заключать брак / Фото Unsplash

Когда нельзя жениться