Суд может разрешить 16-летним лицам жениться. Однако он учитывает интересы человека, чтобы не пойти против них.
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Кому в Украине нельзя жениться
Согласно статье 26 Семейного кодекса Украины, люди, которые находятся в родственных связях, не могут жениться.
- Усыновленный ребенок и усыновитель, однако можно отменить усыновление.
- Родственники прямой линии родства.
- Родная тетя или дядя и племянница или племянник, двоюродные брат и сестра.
- Родные братья и сестры, у которых двое общих родителей или кто-то один.
Интересно, что суд может предоставить разрешение на брак между усыновленным ребенком и родным ребенком усыновителя, а также между двумя усыновленными детьми.
Кому в Украине нельзя заключать брак / Фото Unsplash
Когда нельзя жениться
- Не стоит справлять свадьбу в период поста, поскольку тогда запрещено громко развлекаться, употреблять определенные продукты и алкогольные напитки. Сейчас в Украине, например, продолжается Великий пост, который закончится 4 мая.
- Петров пост в этом году отменили. Это связано с тем, что Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Однако впереди есть еще два поста: Успенский – с 1 до 14 августа и Рождественский – с 15 ноября до 24 декабря.
- Лучше не венчаться на большие церковные праздники. Например, на Пасху, Рождество, Введение во храм Пресвятой Богородицы и Сретение Господне.