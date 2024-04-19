Суд може дозволити 16-річним особам одружуватися. Однак він зважає на інтереси людини, аби не піти проти них.
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Кому в Україні не можна одружуватися
Згідно зі статтею 26 Сімейного кодексу України, люди, які перебувають у родинних зв'язках, не можуть одружуватися.
- Усиновлена дитина та усиновлювач, однак можна скасувати усиновлення.
- Родичі прямої лінії споріднення.
- Рідна тітка або дядько та племінниця або племінник, двоюрідні брат та сестра.
- Рідні брати й сестри, у яких двоє спільних батьків або ж хтось один.
Цікаво, що суд може надати дозвіл на шлюб між усиновленою дитиною та рідною дитиною усиновлювача, а також між двома усиновленими дітьми.
Кому в Україні не можна укладати шлюб / Фото Unsplash
Коли не можна одружуватися
- Не варто справляти весілля у період посту, оскільки тоді заборонено гучно розважатися, вживати певні продукти та алкогольні напої. Зараз в Україні, наприклад, триває Великий піст, який закінчиться 4 травня.
- Петрів піст цього року скасували. Це пов'язано з тим, що Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Однак попереду є ще два пости: Успенський – з 1 до 14 серпня та Різдвяний – з 15 листопада до 24 грудня.
- Краще не вінчатися на великі церковні свята. Наприклад, на Великдень, Різдво, Введення у храм Пресвятої Богородиці та Стрітення Господнє.