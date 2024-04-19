Суд може дозволити 16-річним особам одружуватися. Однак він зважає на інтереси людини, аби не піти проти них.

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Кому в Україні не можна одружуватися

Згідно зі статтею 26 Сімейного кодексу України, люди, які перебувають у родинних зв'язках, не можуть одружуватися.

Усиновлена дитина та усиновлювач, однак можна скасувати усиновлення.

Родичі прямої лінії споріднення.

Рідна тітка або дядько та племінниця або племінник, двоюрідні брат та сестра.

Рідні брати й сестри, у яких двоє спільних батьків або ж хтось один.

Цікаво, що суд може надати дозвіл на шлюб між усиновленою дитиною та рідною дитиною усиновлювача, а також між двома усиновленими дітьми.

Кому в Україні не можна укладати шлюб / Фото Unsplash

Коли не можна одружуватися