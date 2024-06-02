Чтобы брак был крепкий и счастливый: самые удачные даты для свадьбы
Источник:Joy Pup
Обычно молодожены тщательно думают перед тем, как выбирать дату свадьбы. Она должна не только быть красивой, но и способствовать счастливой семейной жизни.
Лучше всего заключать брак 8 августа – не только в этом году, но и всегда. Известно, что это число символизирует бесконечность, то есть отношения будут вечными. Такая дата вдвое сильнее, поскольку последний месяц лета – восьмой.
Обратите внимание Супругов будет ждать развод: 3 дня, когда не стоит справлять свадьбу
Когда лучше всего праздновать свадьбу
Известно, что покровителем 2024 года является Зеленый Деревянный Дракон, который притягивает успех, счастье и удачу. Возможно, кто-то уже это почувствовал на себе. К тому же считается, что брак, заключенный в это время, будет крепкий.
В этом году лучше всего справлять свадьбу в период с середины мая до середины июня. Дело в том, что тогда главный знак зодиака Дракон.Важно! Счастливыми датами также считаются: 2, 13, 14, 17, 20, 25 и 29.
Несмотря на то, что 2024 год високосный, когда народные приметы не рекомендуют жениться, потому что влюбленная пара расстанется, есть и плюс. Если сложить все цифры, то получится число 8, которое является символом вечной любви.
Когда еще стоит жениться
- Если говорить о месяце, то лучше всего заключать брак в июне. То есть церемонию стоит планировать уже. В этот период пчелы как раз начинают собирать мед, поэтому говорят, что у молодоженов будет сладкая семейная жизнь.
- Если не удастся запланировать свадьбу на первый месяц лета, то можно это сделать в феврале, августе, сентябре, ноябре или декабре.
- В последний месяц лета, а именно с 5 по 18 августа хорошо венчаться. Однако следите, чтобы в тот период не было поста. К примеру, в 2024 году Успенский пост продлится с 14 по 27 августа.