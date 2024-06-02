Найкраще укладати шлюб 8 серпня – не лише цьогоріч, але й завжди. Відомо, що це число символізує нескінченність, тобто стосунки будуть вічними. Така дата вдвічі сильніша, оскільки останній місяць літа – восьмий.
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Коли найкраще святкувати весілля
Відомо, що покровителем 2024 року є Зелений Дерев'яний Дракон, який притягує успіх, щастя та удачу. Можливо, хтось вже це відчув на собі. До того ж вважається, що шлюб, укладений у цей час, буде міцний.
Цього року найкраще справляти весілля у період з середини травня до середини червня. Річ у тому, що тоді головний знак зодіаку Дракон.
Гарні дати для весілля / Фото Canva
Попри те, що 2024 рік високосний, коли народні прикмети не рекомендують одружуватися, бо закохана пара розлучиться, є й плюс. Якщо додати всі цифри, то вийде число 8, яке є символом вічного кохання.
Коли ще варто одружуватися
- Якщо говорити про місяць, то найкраще укладати шлюб у червні. Тобто церемонію варто планувати вже. У цей період бджоли якраз починають збирати мед, тому кажуть, що у молодят буде солодке сімейне життя.
- Якщо не вдасться запланувати весілля на перший місяць літа, то можна це зробити у лютому, серпні, вересні, листопаді чи грудні.
- В останній місяць літа, а саме з 5 по 18 серпня добре вінчатися. Однак слідкуйте, щоб у той період не було посту. До прикладу, у 2024 році Успенський піст триватиме з 14 по 27 серпня.