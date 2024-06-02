Лучше всего заключать брак 8 августа – не только в этом году, но и всегда. Известно, что это число символизирует бесконечность, то есть отношения будут вечными. Такая дата вдвое сильнее, поскольку последний месяц лета – восьмой.

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Когда лучше всего праздновать свадьбу

Известно, что покровителем 2024 года является Зеленый Деревянный Дракон, который притягивает успех, счастье и удачу. Возможно, кто-то уже это почувствовал на себе. К тому же считается, что брак, заключенный в это время, будет крепкий.

В этом году лучше всего справлять свадьбу в период с середины мая до середины июня. Дело в том, что тогда главный знак зодиака Дракон.

Важно! Счастливыми датами также считаются: 2, 13, 14, 17, 20, 25 и 29.

Хорошие даты для свадьбы / Фото Canva

Несмотря на то, что 2024 год високосный, когда народные приметы не рекомендуют жениться, потому что влюбленная пара расстанется, есть и плюс. Если сложить все цифры, то получится число 8, которое является символом вечной любви.

Когда еще стоит жениться