Украинская исполнительница Юлия Санина, занявшая второе место в шоу "Танцы со звездами" 2020, уже во второй раз прокомментировала его результаты. Женщина уверяет, что пришла на проект не за победой, за "собой".

Впервые свои мысли о "победе" на проекте, которую по собственному желанию с ней разделила Санта Димопулос, она обнародовала сразу после финала. Она и ее партнер Дмитрий Жук отметили, что они заняли почетное второе место, а звание победителей им не нужно. Второй кубок, который она получила по решению Санты, они отдадут на аукцион, а вырученные деньги направят на благотворительность.

Интересно Согласны ли вы с результатами финала "Танцев со звездами 2020": опрос

Через 2 дня после финала, 1 декабря, Юлия Санина поделилась в своем инстаграме, что "чуда не произошло" и все потому, что "мы живем в реальном мире, а не в сказке".

Оглядываясь назад, точно скажу, что не жалею ни о чем. Каждая минута шоу дала мне так много опыта, чувств и личностного роста, на которые у других уходят годы. Я же не за кубком туда шла. Я шла туда за собой,

- заверила лидер группы The Hardkiss.

Санина убеждена, что всегда была сильной, морально устойчивой, но на шоу "Танцы со звездами" она стала в разы увереннее в себе и поняла, что возможности ее тела и психики безграничны. Юлия теперь не боится разных эмоций и знает, как их показать поклонникам.

"Суперфинал прошел для меня в настроении "получить удовольствие и запомнить". Мне это удалось! Шоу результатов было, как в тумане. Мы с Димой говорили о важном для нас, потом говорила Санта, потом чужой кубок оказался в моих руках и был поставлен на пол. На следующий день: ранний подъем, сонный эфир в "Завтрак с 1+1", два кубка и мое решение отправить свой на аукцион. Вы голосовали за меня, вы болели за меня, ваши цветы каждую неделю стояли у меня в гримерке! Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь", – добавила Санина и поблагодарила всю команду "танцев..." за их невероятную работу.

Напомним, что победу в проекте уже прокомментировал хореограф Макс Леонов, а вот триумфатор нового сезона Санта Димопулос пока воздерживается от комментариев.