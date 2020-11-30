29 ноября состоялся грандиозный финал проекта "Танцы со звездами". Победителями шоу стали Санта Димопулос и Макс Леонов, однако пара решила отдать кубок соперникам – Юлии Саниной и Дмитрию Жуку. Но рок-принцесса и ее партнер отмечают, что заняли почетное второе место.

Юлия Санина и Дмитрий Жук поделились впечатлениями от финала на личных страницах в инстаграм. В частности, в сторис артистка поблагодарила всех за поддержку. Они не унывают, что по оценкам судей и результатам зрительского голосования заняли второе место и отмечают, что жизнь продолжается.

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Реакция Юлии Саниной на финал "Танцев со звездами"

В конце шоу Санта Димопулос заявила, что отдает кубок Юлии Саниной. После этого на официальной странице проекта в инстаграм появилась информация о том, что впервые в истории проекта победителями стали сразу две пары. Но солистка The Hardkiss в социальных сетях говорит о том, что заняла достойное второе место и принимает его.

Огромное спасибо всем, кто за нас голосовал! Вы невероятные! И ваша поддержка ценная. Шоу завершилось! Достойное второе место, мы принимаем его с честью,

– написала в посте Санина.

Реакция Дмитрия Жука на финал "Танцев со звездами"

Дмитрий Жук в своей публикации также пишет о втором месте на "Танцах со звездами": "Вот и закончилась прекрасная история о Золушке и Жуке. Результат таков: мы счастливы, второе место, гордость за мою трудолюбиваю Юлию Санину переполняет, слезы на глазах от того , что все это закончилось. Позади невероятное количество часов в залах, травм, болезней, смеха, успехов, развития ... Там было много всего. Яркий путь, лучший трудно представить! Но без моей Юлии ничего бы не получилось. Она ... Она ... Она ... честно говоря, даже не могу подобрать правильного слова. Она нежная, грозная, особая, самая лучшая! Осталась в моем сердце. Конечно же, огромное спасибо команде "Танцев со звездами". Вы – любовь. и наши любимые зрители – это все для вас и ради вас".

Юлия Санина и Дмитрий Жук о финале "Танцев со звездами": смотрите видео онлайн