Победу на "Танцах со звездами 2020" впервые в истории шоу одержали две пары: Санта Димопулос с Максом Леоновым и Юлия Санина с Дмитрием Жуком. Журналисты 24 канала предлагают принять участие в опросе и узнать, довольны ли вы результатами финала шоу.

Отметим, что финалистами "Танцев со звездами 2020" были три пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Максим Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук. Все участники шоу заслуживали победу, однако, первыми из финала 14 выпуска выбыли Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, получив заслуженную "бронзу".

К слову "Танцы со звездами 2020" 14 выпуск: Победители шоу – Санта Димопулос и Максим Леонов

Следовательно, за победу соревновались Юлия Санина и Санта Димопулос со своими партнерами, и согласно зрительскому и судейскому голосованию, победу одержала Санта вместе с Максом Леоновым. Впрочем, Санта решила "поделить" кубок на двоих и отдать свою победу Юлии Саниной и Дмитрию.

Поэтому, впервые в истории шоу новый сезон "Танцев со звездами 2020" получил две пары победителей – Санту Димопулос и Макса Леонова и Юлию Санину и Дмитрия Жука. Такой финал стал абсолютно неожиданным для всех, поэтому предлагаем принять участие в опросе и высказать свое мнение по поводу этого.

Каково ваше мнение о таких результатах финала "Танцев со звездами" – делитесь в опросе 24 канала.