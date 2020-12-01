Победительница проекта "Танцы со звездами" 2018 Илона Гвоздева смотрела финал нового сезона и призналась, что ее фавориткой была Юлия Санина. Впрочем, победу Санты Димопулос она тоже считает заслуженной.

Уже немало звезд высказали свое мнение по поводу финала "Танцев со звездами" 2020 и в стороне не осталась Илона Гвоздева, которая также принимала участие в новом сезоне, однако покинула шоу первой. Ее партнером был Дмитрий Танкович. Женщина призналась, что узнала имя победительницы вместе со всеми телезрителями.

К слову Екатерина Кухар поздравила Санту Димопулос с победой на " Танцах со звездами"

Выбор телезрителей для меня не совсем ожидаем. Я всем сердцем верила, что победит Юлия Санина. Но в целом победа Санты Димополус тоже заслужена. Она с партнером также старалась, боролась, шла от эфира к эфиру, к финалу. У них были невероятные танцы,

– прокомментировала Гвоздева.

По ее словам, "Санта – прекрасная девушка, очень харизматичная, суперпрофессиональная" и ей больше всего понравилась румба в финале и контемпорари с Максом Леоновым. Но учитывая то, что у Санты было танцевальное прошлое, то наибольшее восхищение у нее вызвала Юлия Санина, которая полностью раскрылась на проекте.

"Когда я смотрела баттл между Юлей и Сантой, в некоторых моментах я даже не могла оценить, кто из них лучше танцует. Своим хип-хопом Юля и Дима взорвали этот проект и танцпол. Для меня она уже стала победительницей после этого танца. Но зритель решил, как решил", – добавила хореограф.

Напомним, что 30 ноября состоялся суперфинал проекта "Танцы со звездами" 2020, по результатам которого победу одержали Санта Димопулос и Макс Леонов. Второе место заняла Юлия Санина и Дмитрий Жук, а третье – Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Санта также отдала свой кубок победы Юлии, поскольку та, по ее мнению, заслуживала его тоже. Санина уже рассказала, что отдаст этот кубок на аукцион, а все деньги направит на благотворительность.