Екатерина Кухар поздравила Санту Димопулос с победой на "Танцах со звездами"
Прима-балерина и строгая судья Екатерина Кухар высказалась о финале "Танцев со звездами". Она обратилась к Санте Димопулос, Юлии Саниной и Надежде Мейхер и призналась, что считает победителей достойными этого звания.
После завершения "Танцев со звездами 2020" и объявление победителями Санту Димопулос и Макса Леонова Екатерина Кухар решила прокомментировать сезон на личной странице в Инстаграме. Она призналась, что он был праздничный, волшебный и яркий.
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Прима-балерина поблагодарила главного продюсера проекта Владимира Завадюка за титанический труд и открытие новых танцевальных звезд, коллег-судей Влада Яму и Григория Чапкиса, стилистов, менеджеров, хореографов, вокалистов, режиссеров и приглашенных гостей.
"Хочу поздравить всех, кто работал не покладая рук над проектом, чтобы украсить наши карантинные будни и легкую общую депрессию", – написала Екатерина Кухар.
Она отдельно обратилась к каждой из трех суперфиналисток и назвала всех их победителями. Судья искренне восхищается каждой из участниц и их невероятными путями на проект.
Екатерина Кухар поздравила Санту Димопулос и Макса Леонова с победой на "Танцах со звездами"
"Страсть, огонь и техника в этом сезоне, я поздравляю вас с заслуженной победой! Вы зажгли этот паркет и дарили людям праздник танца в это нелегкое для всех нас время", – написала балерина.
Екатерина Кухар с Сантой Димопулос / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official
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"Юля, ты раскрылась на этом проекте, научилась танцевать с нуля и засияла новыми красками! И твой телевизионный путь только начинается", – отметила Екатерина Кухар.
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"Прима перевоплощений, актерского мастерства, эмоций и, безусловно, стального характера. Огромное уважение, благодарность и яркий пример для подражания", – высказалась судья "Танцев со звездами".
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