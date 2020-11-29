Прима-балерина Екатерина Кухар не пропустила финал "Танцев со звездами 2020". На шоу она пришла в роскошном и несколько обольстительном мини-платье от украинского дизайнера.

Традиционно Екатерина Кухар заняла кресло звездных судей в шоу "Танцы со звездами 2020". Каждую неделю украинка доказывала своим поклонницам, что является не только знаменитой балериной, но и модницей, которая следит за современными трендами.

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Так, в 14 прямом эфире Екатерина Кухар появилась перед зрителями в обольстительном мини-платье от украинского дизайнера Frolov, с серебристым и изумрудным декором. Изделия от модельера носят отечественные селебритиз и первая леди Украины Елена Зеленская, поэтому выбор одежды судьи для финала шоу привлек внимание сети.

Образ Екатерина Кухар дополнила ретро-прической и стильным макияжем. Привлекали внимание и черные перчатки, которые судья "Танцев со звездами 2020" подобрала к наряду. Выглядела украинка роскошно, что отметила в первые минуты шоу Тина Кароль.

Долгожданный суперфинал! И напомню, "Танцы со звездами" закончатся только тогда, когда мнение зрителей совпадет с моим,

– с юмором написала Екатерина Кухар под видео.

Что известно о финале "Танцев со звездами 2020"

За главный кубок "Танцев со звездами 2020" борются Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Максим Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук. Участники шоу станцуют по три постановки, две из которых зрители уже видели в предыдущих выпусках.

Кресла экспертов заняли Влад Яма, Григорий Чапкис и Екатерина Кухар. А вот четвертое кресло судьи "Танцев со звездами" заняли три знаменитости – Монатик, Надежда Дорофеева и Игорь Ласточкин. Артисты сменяли друг друга на трех этапах финала проекта.