Итальянская фэшн-блогер Кьяра Ферраньи сейчас во второй раз беременна, поэтому своими стильными образами она каждый раз подчеркивает свой округлый живот.

Только неделю назад счастливая Кьяра Ферраньи рассказала всему миру, что во второй раз станет матерью. От своего мужа-рэпера блогер уже родила мальчика, которому сейчас 2 года и зовут его Леон. Теперь же итальянка находится в сладком ожидании второго ребенка в семье, пол которого она пока не раскрывает.

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Несколько дней назад она, уже не скрывая своего особого положения, показала округлый живот в великолепном желтом платье модной французской марки Giambattista Valli Official. Похоже, 33-летнюю красавицу начали засыпать рекламными предложениями, поскольку теперь к ней приковано еще больше внимание, чем раньше.

Свой образ Кьяра завершила стильными кожаными ботинками с широким голенищем и удобными каблуками, а также элегантным черным бантом на голове. Свои волосы блогер собрала в прическу в стиле "Мальвины", а лицо подчеркнула макияжем в приятных персиковых цветах.

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Фанаты Ферраньи не скрывали своего восторга от нового образа, а LifeStyle 24 рекомендует найти похожие платья для теплых осенних прогулок.