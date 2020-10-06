Італійська фешн-блогерка К'яра Ферраньї зараз вдруге вагітна, тому своїми стильними образами вона щоразу підкреслює свій округлий живіт.

Лише тиждень тому щаслива К'яра Ферраньї розповіла усьому світу, що вдруге стане матір'ю. Від свого чоловіка-репера блогерка вже народила хлопчика, якому зараз 2 роки і звати його Леоне. Тепер же італійка перебуває в солодкому очікуванні другої дитини у сім'ї, стать якої вона поки що не розкриває.

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Кілька днів тому вона, вже не приховуючи свого особливого стану, показала округлий живіт у чарівній жовтій сукні модної французької марки Giambattista Valli Official. Схоже, 33-річну красуню почали засипати рекламними пропозиціями, оскільки тепер до неї прикута ще більше увага, ніж раніше.

Свій образ К'яра завершила стильними шкіряними черевиками з широкою халявою та зручними підборами, а також елегантним чорним бантом на голові. Своє волосся блогерка зібрала у зачіску в стилі "Мальвіни", а обличчя підкреслила макіяжем у приємних персикових кольорах.

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Фанати Ферраньї не приховували свого захвату від нового образу, а LifeStyle 24 рекомендує знайти схожі сукні для теплих осінніх прогулянок.