Американская актриса и певица Дженнифер Лопес пообщалась с поклонниками в прямом эфире и показала, как выглядит дома.

Артистка удивила многомиллионную аудиторию подписчиков, когда неожиданно начала прямую трансляцию на личной странице в инстаграме. Звезда показала, как выглядит утром, когда просыпается.

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Певица сделала приятный сюрприз своим фанатам, пообщавшись с ними вживую рано утром. Звезда решила не краситься и не наряжаться, чем еще больше очаровала фолловеров. Она поблагодарила поклонников за интерес к ее работе. В частности, вспомнила о выступлении на премии American Music Awards 2020.

Домашний look Дженнифер Лопес

51-летняя звезда предстала перед камерой в халате с тропическим принтом. Волосы она собрала в небрежный пучок, а на лицо не наносила косметику. И даже без макияжа и в домашнем наряде Джей Ло выглядит непревзойденно.

Звезда искренне улыбалась и попивала что-то из белой чашки с большой буквой J. Вероятно, это был чай, который она очень любит.

Привет! Доброе утро! Сюрприз! Как у вас дела сегодня? Утром проснулась, просматривала свои социальные сети и видела, что вы вчера много писали про AMA,

– сказала исполнительница.