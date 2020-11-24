Вместе с женихом Алексом Родригесом голливудская звезда Дженнифер Лопес посетила грандиозное открытие праздничной витрины универмага Saks Fifth Avenue в Нью-Йорке. Для публичного выхода в свет она выбрала лавандовое пальто и сумку от Dolce & Gabbana.

В США началась грандиозная подготовка к Рождеству. Одними из первых инициативу проявляют премиальные бутики и универмаги, которые украшают витрины к празднику. Грандиозное открытие уже совершил Saks Fifth Avenue, который расположен на Манхэттене в Нью-Йорке. Звездными гостями мероприятия стали Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом. 24 канал покажет, какой look выбрала певица для публичного выхода.

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Безупречный образ Дженнифер Лопес

После сексуальных аутфитов на церемонии American Music Awards 2020 звезда решила предстать в повседневной одежде. Она подобрала теплый нежно-розовый свитер, который соединила с длинным пальто лавандового цвета. Образ довершали коричневые ботфорты на каблуках.

Особое внимание Дженнифер Лопес неизменно уделяет деталям, поэтому аксессуаров подобрала много. Самым заметным стала лавандовая сумка от бренда Dolce & Gabbana, которая гармонировала с пальто. Стоимость такой сумки составляет почти 2 200 евро – это более 74 тысячи гривен. От итальянского дома мод артистка выбрала и защитную маску с принтом. Несмотря на темное время суток она надела массивные солнцезащитные очки, которые сочетались с серьгами-кольцами.

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