Первая леди США Мелания Трамп начала традиционную подготовку к празднованию Рождества в Белом доме. Она лично встретила карету с елкой и появилась на публике в пальто с принтом "гусиная лапка".

Вскоре Дональду Трампу и Мелании Трамп придется покинуть президентскую резиденцию и уступить место Джо Байдену и Джилл Байден. Однако сейчас первая леди США активно готовится к Рождеству. В инстаграм-профиле она показала, что роскошную елку, которая традиционно украсит голубую комнату, уже доставили в Белый дом.

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Рождественскую красавицу привезла карета, запряженная лошадьми. Ее прибытие Мелания Трамп встретила лично под звуки духового оркестра. Она позировала рядом с елкой и, похоже, была в восторге от подготовки к празднованию Рождества.

"Сегодня я приветствовала прибытие прекрасной елки. Мы рады начать украшать Белый дом к праздничному сезону. Нынешняя елка будет продолжать приносить радость тем, кто пройдет по залам Белого дома в эту прекраснейшую пору года", – написала Мелания Трамп.

Образ Мелании Трамп

На публике она появилась в стильном оверсайз-пальто с принтом "гусиная лапка" от испанского дома моды Balenciag. Его первая леди США скомбинировала с черными замшевыми ботфортами на высоком каблуке и длинными кожаными рукавицами. Это сочетание выглядит идеально в преддверии прихода зимы.

Однако Мелания Трамп продемонстрировала не только безупречный наряд, но и новый цвет волос. Она перекрасилась в блондинку и уложила волосы в легкие локоны. Красоту жены Дональда Трампа подчеркнул лаконичный макияж с акцентом на глаза, а главным оружием, как всегда, стала приветливая улыбка.

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