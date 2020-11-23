Долгожданная музыкальная премия American Music Awards 2020 смогла не только очаровать всех поклонников новыми именами в музыкальной индустрии, но и волшебными образами на красной дорожке. Кто поразил больше всего – смотрите в нашей фотоподборке!

Музыкальная церемония AMAs 2020 состоялась 22 ноября 2020 года и собрала на сцене театра Microsoft в Лос-Анджелесе лучших звезд современности. Несмотря на ​​то, что зал церемонии пуст из-за пандемии коронавируса, знаменитости подготовились к событию, как всегда, масштабно.

Стоит знать American Music Awards 2020: победители музыкальной премии

Организаторы премии помогли звездам воплотить яркие концертные номера, которые можно было увидеть в прямом эфире канала ABC, а также насладиться красотой и роскошью платьев и костюмов исполнителей. Что интересно, больше всего на красной дорожке премии AMAs 2020 можно было увидеть серебристых образов с глиттером или пайетками. Именно такие looks эксперты рекомендуют выбирать на новогоднее празднование в этом году.

Поэтому обратите внимание на следующие фото звезд и выберите самый любимый, который с легкостью вы сможете повторить на собственной вечеринке!

American Music Awards 2020: фото с красной дорожки

Дженнифер Лопес

Дуа Липа

Тараджи Хенсон

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Кара Делевинь

Ciara

Леверн Кокс

Биби Рекса

The Weeknd

Кристиан Серратос

Пэрис Хилтон