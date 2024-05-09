Так, Дева, Стрелец и Скорпион, уже в первые дни июня у вас могут появиться определенные трудности, пишет LifeStyle 24.

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Дева

Вам стоит лучше думать над тем, что и кому говорите. Не ведитесь на провокации с избегайте конфликтов на работе. В противном случае можете ее потерять.

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Стрелец

Вам стоит подумать о финансовой подушке. Избегайте рисковых инвестиций, потому что внезапно можете оказаться в долговой яме.

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Скорпион

Вам стоит обратить внимание на состояние своего здоровья. Не игнорируйте сигналы организма. Лучше обратитесь к врачу, чтобы избежать проблем.

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