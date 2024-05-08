Телец, Лев и Стрелец. Именно эти знаки скоро окажутся перед сложным выбором, пишет LifeStyle 24.

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Телец

Тельцы в основном упрямые и стойко придерживаются своих взглядов. Уже на следующей неделе вам придется сделать сложный выбор.

Взвесьте все за и против и обязательно оцените риски перед принятием решения.

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Лев

Для Львов выбор может быть трудной задачей, поскольку они часто ищут внимание и благосклонность людей вокруг. Впрочем, в мае придется выбирать: счастье или слава.

Важно хорошо обдумать все возможные последствия и принять решение, которое соответствует вашим целям.

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Стрелец

Для Стрельцов выбор может быть сложной задачей из-за их постоянной потребности в свободе и приключениях. Вы можете чувствовать внутреннее напряжение.

Впрочем, стоит принять во внимание все аспекты ситуации и сделать выбор, который поможет им развить свой потенциал.

Гороскоп для Стрельцов