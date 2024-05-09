Лев, Рыбы и Козерог. Именно эти три знака встретят настоящую любовь этим летом, пишет Love 24.

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Лев

Уже в первый месяц лета вы можете встретить человека, который изменит жизнь к лучшему. Звезды пророчат вам семейное счастье. Будьте собой и откройте сердце для любви.

Лев

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Рыбы

Летом вас ждет судьбоносная встреча. Это даже может быть любовь всей жизни. Не бойтесь показывать свои чувства. Наслаждайтесь каждой секундой.

Рыбы

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Козерог

Этим летом вам обязательно повезет в личной жизни. Встретите человека, который будет понимать даже без слов. Вы будете на седьмом небе.

Козерог

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