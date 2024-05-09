Так, Діва, Стрілець і Скорпіон, уже в перші дні червня у вас можуть з'явитися певні труднощі, пише LifeStyle 24.

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Діва

Вам варто краще думати над тим, що і кому кажете. Не ведіться на провокації з уникайте конфліктів на роботі. В іншому випадку можете її втратити.

Діва

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Стрілець

Вам варто подумати про фінансову подушку. Уникайте ризикових інвестицій, бо раптово можете опинитися в борговій ямі.

Стрілець

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Скорпіон

Вам варто звернути уваги на стан свого здоров'я. Не ігноруйте сигнали організму. Краще зверніться до лікарі, аби уникнути проблем.

Скорпіон

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