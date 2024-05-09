Близнецы, Телец, Водолей и Рак. Именно для этих четырех знаков зодиака лето станет самой счастливой порой в 2024 году, передает LifeStyle 24.

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Близнецы

Уже этим летом Близнецы встретят настоящую любовь или наладят отношения с партнершей или партнером. За что бы ни взялись, все будет получаться наилучшим образом.

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Телец

Летом Тельцы наконец почувствуют гармонию и душевный покой. Произойдет то, чего они так хотели.

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Водолей

Это лето станет для Водолеев самым счастливым. Осуществятся самые заветные мечты. Верьте в чудо и оно обязательно произойдет.

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Рак

Летом вы сможете значительно улучшить финансовое положение и даже открыть собственное дело. Кроме того, личная жизнь наладится.

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