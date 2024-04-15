Так, Лев, Стрелец, Дева и Овен предстанут перед трудностями. Преодолеть их будет нелегко, пишет LifeStyle 24.

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Лев

Во второй половине апреля у Львов возможны серьезные проблемы. Будто весь мир настроен против вас. Все падает из рук.

Будет трудно, впрочем, сможете пройти эти испытания судьбы. И уже вскоре все изменится к лучшему.

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Стрелец

У вас возможны проблемы на работе. О себе напомнят токсичные коллеги.

Впрочем, помните, что никто не сможет поколебать вашу веру в себя. Преодолеете любые трудности.

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Дева

У Дев возможны финансовые проблемы. Однако, ни в коем случае не опускайте рук.

Звезды предсказывают, что черная полоса уже совсем скоро закончится. Верьте в собственные силы и ничего не бойтесь.

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Овен

В апреле у Овнов возможны финансовые трудности. Есть риск потерпеть крах.

Понадобится финансовая поддержка. Есть риск потерпеть крах. Не стесняйтесь попросить о помощи близких.

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