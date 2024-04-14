Козероги, Рыбы и Стрельцы, следующая неделя будет для вас тяжелой. Любимый человек нанесет очень сильную боль, пишет Love 24.

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Стрелец

Следующая неделя может быть для вас не из легких. Дорогой сердцу человек разобьет его. Справиться с эмоциями будет нелегко.

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Рыбы

Внезапно вы узнаете, что любимый человек изменяет. Правда разобьет сердце. Будет казаться, что земля уходит из-под ног.

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Козерог

Уже в ближайшие дни у Козерогов возникнут серьезные проблемы в личной жизни. Любимый человек разобьет сердце.

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