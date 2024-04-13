Скорпион, Водолей и Телец. Именно эта троица обожает секс, пишет Love 24.
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Скорпион
Рожденные под этим знаком зодиака имеют чрезвычайно сильную сексуальную энергию. Скорпионы откровенны в своих желаниях и часто ищут новые впечатления в сексуальной сфере. Секс для них является способом выражения страсти.
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Водолей
Представители обожают секс. Они не боятся экспериментировать и откровенны в выражении своих чувств и фантазий. В то же время для Водолеев очень важна эмоциональная составляющая.
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Телец
Секс приносит Тельцам большое удовольствие. Они чувствительны к соблазнительным прикосновениям и наслаждениям.
Для Тельцов важно иметь стабильность и комфорт в сексуальных отношениях. Эти люди верные и страстные любовники, которые ценят физическую близость.