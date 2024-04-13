Скорпіон, Водолій і Телець. Саме ця трійця обожнює секс, пише Love 24.

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Скорпіон

Народжені під цим знаком зодіаку мають надзвичайно сильну сексуальну енергію. Скорпіони відверті у своїх бажаннях та часто шукають нові враження в сексуальній сфері. Секс для них є способом вираження пристрасті.

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Водолій

Представники обожнюють секс. Вони не бояться експериментувати та відверті у вираженні своїх почуттів і фантазій. Водночас для Водоліїв дуже важлива емоційна складова.

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Телець

Секс приносить Тельцям велике задоволення. Вони чутливі до спокусливих дотиків і насолод.

Для Тельців важливо мати стабільність та комфорт у сексуальних стосунках. Ці люди вірні та пристрасні коханці, які цінують фізичну близкість.