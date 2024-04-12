Найбільше до цього схильні 3 знаки зодіаку. Зокрема, Близнюки, Лев і Стрілець, пише Love 24.

До слова Ці 4 знаки зодіаку не вміють будувати стосунки

Близнюки

Ці люди завжди в пошуку нових вражень, Вони можуть легко розпочати короткочасні стосунки без будь-яких зобов'язань.

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Лев

Цей знак зодіаку часто любить бути в центрі уваги. Леви обожнюють флірт, їм до душі короткочасні інтрижки.

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Стрілець

Народжені під цим знаком обожнюють пригоди. Також дуже цінуюють свою свободу й ненавидять обмеження. Стрільцям до вподоби короткочасні інтрижки та стосунки без зобовʼязань.

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