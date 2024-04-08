Так, Овен, Стрілець, Рак і Лев, у квітні вас чекають серйозні зміни. Попереду розлука з партнером, пише Love 24.

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Овен

У Овнів може виникнути ситуація, яка змусить їх переоцінити стосунки. Наступні тижні стануть періодом для вирішення конфліктів. Ця розлука може виявитися корисною для особистого розвитку та нових початків.

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Рак

Раки можуть відчувати віддаленість від партнера. Цей призведе до глибоких роздумів про власні потреби та бажання. Розлука може бути можливістю зосередитися на саморозвитку та самопізнанні.

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Лев

У квітні життя Левів може раптово змінитися. Втім, розлука відкриє нові можливості та напрямки для розвитку.

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Стрілець

Стрільці можуть відчувати потребу у свободі та незалежності. У квітні вони переосмислять свої стосунки. Розлука буде кроком до нових пригод та відкриття себе.

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