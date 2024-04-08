Так, Овен, Стрелец, Рак и Лев, в апреле вас ждут серьезные перемены. Впереди разлука с партнером, пишет Love 24.

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Овен

У Овнов может возникнуть ситуация, которая заставит их переоценить отношения. Следующие недели станут периодом для разрешения конфликтов. Эта разлука может оказаться полезной для личного развития и новых начинаний.

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Рак

Раки могут чувствовать отдаленность от партнера. Этот приведет к глубоким размышлениям о собственных потребностях и желаниях. Разлука может быть возможностью сосредоточиться на саморазвитии и самопознании.

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Лев

В апреле жизнь Львов может внезапно измениться. Впрочем, разлука откроет новые возможности и направления для развития.

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Стрелец

Стрельцы могут испытывать потребность в свободе и независимости. В апреле они переосмыслят свои отношения. Разлука будет шагом к новым приключениям и открытию себя.

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