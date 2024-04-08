Так, Водолей, Скорпион, Близнецы и Рыбы, вас ждет желанный презент в апреле, пишет Love 24.

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Водолей

В апреле любимый человек приготовит приятный сюрприз, который долго будет радовать сердце. Этот подарок будет символом искренних чувств и понимания друг друга. Вы почувствуете нежность и тепло.

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Близнецы

Подарок мечты сможете получить уже в апреле. Вы будете в восторге, что любимый человек понял все без слов.

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Рыбы

В апреле вы получите от любимого человека необыкновенный презент. Мечта осуществится. Вас будет переполнять радость.

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Скорпион

Вас ждет подарок, который по-настоящему поразит и тронет сердце. Это будет проявление любви, нежности и всего того, что дорогой сердцу человек хочет вам сказать.

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