Так, Телець, Рак і Водолій заведуть стосунки з колегами. Службовий роман може початися вже незабаром, пише Love 24.
До речі Хто зі знаків зодіаку вже цього тижня зустріне кохання всього життя
Телець
Ці веселі, енергійні й спокусливі особистості вміють залучити увагу людей навколо. Вони легко знаходять спільну мову.
Цікаво, що вже у травні Тельці будуть мати службовий роман.
Рак
Народжені під цим знаком дуже чутливі. Вони завжди готові допомогти й підтримати своїх колег.
Цієї весни Раки можуть завести службовий роман. Втім, спробують приховувати ці стосунки.
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Водолій
Ці креативні й неординарні люди завжди готовий до нових вражень. Вони можуть легко закохатися.
Уже до кінця весни Водолії, ймовірно, заведуть службовий роман. Спільні інтереси та цінності зміцнять стосунки.