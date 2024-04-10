Так, Діва та Овен найближчими тижнями можуть повернутися до своїх експартнерів. Декому навіть вдасться побудувати міцні стосунки, пише Love 24.

До слова 3 знакам зодіаку пощастить у коханні наступного тижня: чи є серед них ви

Діва

Уже наступного тижня доля вас зведе з людиною, яку любили понад усе на світі, або й досі любите. Почуття посиляться.

Наважитеся спробувати ще раз. Повірте, якщо цього справді хочуть двоє, усе вийде.

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Овен

У квітні ви наважитеся зустрітися з дорогою серцю людиною. Зробити це буде непросто. Втім, покажіть, що налаштовані серйозно.

Ваші стосунки мають шанси на успіх, однак, за умови, що двоє над ними працюватимете.

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