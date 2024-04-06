Найчастіше еротичні сни бачать Скорпіон, Стрілець, Близнюки та Водолій. Чому, пише Love 24.

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Скорпіон

Скорпіони пристрасні та володіють сильною сексуальною енергією. Ці люди доволі-таки часто бачать еротичні сни, а після хочуть і намагаються втілити їх у реальність.

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Стрілець

Ці волелюбні авантюристи дуже енергійні. Вони обожнюють експериментувати та мають бурхливу уяву. Тож нерідко бачать еротичні сни.

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Водолій

Водолії обожнюють секс. Ці люди чи не постійно готові проявляти свої почуття у такий спосіб. Однак, частина через невпевненість боїться говорити про власні бажання. Тим часом уві сні можна зробити все, про що мрієш.

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Близнюки

Представники цього знаку зодіаку відкриті й допитливі. Близнюки завжди прагнуть пригод і нових вражень. Їхні сексуальні фантазії часто проявляються у снах.

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