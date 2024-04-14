Овен, Телец и Рак, – именно эта троица будет иметь депрессию уже до конца весны. Справиться самостоятельно будет нелегко, пишет LifeStyle 24.

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Овен

Ваша энергия и жизненный оптимизм могут подвергнуться негативному влиянию стресса, который испытываете в последнее время. Непростые решения и неопределенность в будущем могут подорвать самочувствие. Почувствуете, будто бессильны.

Депрессия может захватить вас, если не обратите внимание на психическое здоровье и не сделаете необходимые шаги для поддержки. Не бойтесь просить о помощи.

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Телец

Вы можете чувствовать неопределенность и страх перед будущим, что приведет к депрессии и тревожности. Попробуйте сосредоточиться на положительных аспектах своей жизни, заботиться о психическом здоровье и делать паузы для отдыха.

Найдите способы выразить свои чувства и эмоции. Поддерживайте здоровые отношения с близкими.

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Рак

До конца весны столкнетесь с чувством тяжести, безнадежности и печали, особенно когда возникнут сложные ситуации на работе или в личной жизни. Постарайтесь сосредоточиться на поиске решений. Обращайте внимание на свои эмоции и чувства.

Важно не зацикливаться на негативных мыслях, а вместо этого искать способы выхода из депрессивного состояния. Разговаривайте с близкими, обратитесь к профессионалам и практикуйте методы релаксации.

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