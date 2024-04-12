В это время астрологи рекомендуют быть особенно внимательными Козерогам, Тельцам и Ракам. Ведь их ждут определенные трудности, пишет LifeStyle 24.

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Козерог

У Козерогов в апреле начнутся сильные проблемы со здоровьем. Магнитные бури не будут давать им покоя до конца месяца. Придется немало понервничать и походить к врачам, чтобы вылечиться и решить все трудности.

Влияние магнитных бурь на Козерогов

Гороскоп для Козерогов

Телец

Магнитные бури негативно повлияют на каждую сферу жизни Тельцов. У представителей этого знака зодиака не хватит ресурса, чтобы справиться со всеми проблемами. Астрологи советуют искать поддержку у близких людей. Только с их помощью удастся пройти этот сложный период.

Влияние магнитных бурь на Тельцов

Гороскоп для Тельцов

Рак

Раки очень чувствительны к магнитным бурям. Особенному влиянию подвергается моральное состояние. Поэтому в апреле представителей этого знака зодиака ждут эмоциональные качели. Настроение будет меняться каждую минуту. Именно поэтому чаще всего будут возникать конфликты, их вскоре будет достаточно много.

Влияние магнитных бурь на Раков

Гороскоп для Раков