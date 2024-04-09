Астролог Марина Скади (Соколова) отметила, что общий фон на ближайшие две недели задает Солнечное затмение или новолуние 8 апреля, которое состоится на растущем Лунном Узле.
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Овен
Для вас будут наиболее актуальными вопросы 1 дома. Обстоятельства ближайших 14 дней повлияют на личность и внешний вид.
Интересно, что отношение к жизни может меняться. Кроме того, актуальным может стать вопрос жизнедеятельности организма.
Все вокруг будет провоцировать вас на пересмотр своих жизненных установок и способов реагирования на окружающий мир. Это время усиления личного начала, когда вы найдете новую энергию и энтузиазм,
– отметила Скади.
Добавила, что 1 дом также связан со сферой взаимоотношений.
Телец
12 дом связан с духовным служением, самопожертвованием, изоляцией, а еще иллюзиями и фантазиями.
В этот период станут важными темы бессознательного, эзотерического, мистического, тайного. Буквально все, что начинается в ближайшие 14 дней, будет иметь кармическую природу.
Результаты будут связаны с освобождением от чего-то, окончанием определенных процессов. Возможно, вы захотите проводить больше времени в одиночестве и углубиться в себя, чтобы разобраться с душевными переживаниями,
- написала астролог.
Близнецы
В период растущего месяца общественная жизнь станет интересной и насыщенной. У вас появятся новые идеи, которые могут быть полностью реализованы в течение ближайшего полугода.
Кстати, 11 представляет людей, любящих вас, друзей и единомышленников. Также ориентируется на будущее.
Многое будет связано с этими вопросами в период растущей Луны, что впоследствии будет способствовать реализации замыслов. Вы поймете истинную ценность дружбы, произойдут изменения в вашем окружении и социальной сфере,
– подчеркнула Соколова.
Рак
10 дом активизирует вопросы, которые связаны с карьерой, профессией и политическими взглядами. В этот период станут важными достижения в социальном плане. В частности, статус, который определяет брак, развод, выход на пенсию, вдовство.
Будете размышлять о том, как обеспечить регулирование всех процессов в жизни, их управление в целом.
Даже если столкнетесь с некоторыми трудностями в реализации своих планов, приложив больше усилий, уже к концу периода растущей Луны, получите хорошие результаты,
– отметила Скади.
Лев
В течение ближайших двух недель придется обратить внимание на тему высшего образования, повышения квалификации, путешествий, международных связей, расширения горизонтов своих знаний и представлений о мире. Кстати, это все вопросы 9-го дома.
События, которые произойдут в период растущей Луны, изменят ваше отношение к универсальным ценностям. Вы можете заняться духовным развитием, йогой, а возможно почувствуете тягу в религии, начнете изучать философию или иностранный язык,
– написала астролог.
Дева
В этот период активизируются вопросы 8 дома. В частности, общие деньги и чужие ресурсы, взаимоотношения с налоговыми и страховыми компаниями. Вероятен возврат долгов - вы или вам.
Также к сфере 8 дома относятся вопросы жизни и смерти, кризисов и сексуальных связей.
Ближайшие две недели – подходящее время для определения того, насколько хорошо идут ваши дела, и принятия решения о том, как следует действовать дальше. Подсознание предоставит подсказки. У вас могут произойти коренные изменения в вашем финансовом положении,
– подчеркнула Марина Скади.
Весы
В этот период прояснится тема брака или развода, партнерских взаимоотношений. Эти вопросы касаются 7 дома.
Также актуальными станут вопросы официальных союзов, сотрудничества и договоров. Кстати, кто-то может проявить внимание к вам, пригласит провести время вместе.
Но также обострятся конфликтные отношения, активизируются конкуренты, соперники или соперницы. А возможно, наметится новый контракт и тема сотрудничества выйдет на новый уровень,
– написала астролог.
Скорпион
Для вас будут важными темы образа жизни, физического служения, повседневных забот и обязанностей. Обстоятельства заставят заняться здоровьем, бытовыми делами, пересмотреть целесообразность профессиональной деятельности относительно того, приносит ли она желаемый доход, нравится ли вам.
То есть в период растущей Луны закладывается фундамент в сферах 6 астрологического дома. Кстати, если имеете домашних любимцев. Придется уделять им больше внимания в течение ближайших месяцев.
Стрелец
В этот период акцентируются вопросы, связанные с детьми, собственными творческими проектами, отдыхом, любовью, романтикой и различными социальными ролями, что связано с 5 домом.
Изменится способ вашего самовыражения и презентации миру своих талантов. Также больше будете волноваться за своих детей, их будущее.
Хорошее время для того, чтобы порадовать своего внутреннего ребенка и вернуться к своим детским увлечениям. Порадуйте себя и это наполнит вас жизненной энергией на ближайшие месяцы – до следующего сезона затмений,
– отметила Соколова.
Козерог
Обстоятельства, которые возникнут в этот период, поднимают вопросы 4 дома. В частности, семейных ценностей, недвижимости, домашней ситуации, базовых условий жизни, продолжения рода, а еще детских травм.
Может возникнуть важное дело в связи с родителями, особенно с мамой, – она может начать новую жизнь. Или придется вернуться на родину издалека. У кого-то из родных может измениться статус, и это повлияет на всех членов семьи. Происходят изменения в семейных отношениях,
– рассказала Скади.
Водолей
Во время растущего месяца на первый план выходят темы 3 дома, – связи и коммуникация, поездки и перемещения, ближнее окружение (родственники, соседи, однокурсники).
В этот период изменится круг общения. Также смена автомобиля, средств связи или привычного пути на работу, например, транспорта, на котором добираетесь ежедневно.
Кроме того, активизируется интеллектуальная деятельность, работа с информацией и переписка, телефонные разговоры или учебный процесс. Также появляется возможность многочисленных выступлений с лекциями.
Рыбы
2 астрологический дом связан с деньгами, которые вы зарабатываете. Также личным имуществом, комфортом, физическими и психическими ресурсами, врожденными талантами и способностями.
Обстоятельства побуждают пересмотреть финансовую ситуацию и ценности. Придется обратить внимание на темы доходов, расходов и самооценки.
"Совокупность событий в течение ближайших двух недель заставит вас серьезно подумать о деньгах и о том, что может сделать вас более востребованными на рынке труда", – отметила Скади.