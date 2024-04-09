Астролог Марина Скади (Соколова) отметила, что общий фон на ближайшие две недели задает Солнечное затмение или новолуние 8 апреля, которое состоится на растущем Лунном Узле.

Обратите внимание После солнечного затмения: у кого из знаков зодиака осуществится самая заветная мечта

Интересно! Затмение является своеобразным ледоколом, – помогает продвинуться вперед. А еще акцентирует те или иные жизненные сферы всех знаков зодиака. Более того, события этого периода будут развиваться до осеннего сезона затмений.

Овен

Для вас будут наиболее актуальными вопросы 1 дома. Обстоятельства ближайших 14 дней повлияют на личность и внешний вид.

Интересно, что отношение к жизни может меняться. Кроме того, актуальным может стать вопрос жизнедеятельности организма.

Все вокруг будет провоцировать вас на пересмотр своих жизненных установок и способов реагирования на окружающий мир. Это время усиления личного начала, когда вы найдете новую энергию и энтузиазм,

– отметила Скади.

Добавила, что 1 дом также связан со сферой взаимоотношений.

Телец

12 дом связан с духовным служением, самопожертвованием, изоляцией, а еще иллюзиями и фантазиями.

В этот период станут важными темы бессознательного, эзотерического, мистического, тайного. Буквально все, что начинается в ближайшие 14 дней, будет иметь кармическую природу.

Результаты будут связаны с освобождением от чего-то, окончанием определенных процессов. Возможно, вы захотите проводить больше времени в одиночестве и углубиться в себя, чтобы разобраться с душевными переживаниями,

- написала астролог.

Близнецы

В период растущего месяца общественная жизнь станет интересной и насыщенной. У вас появятся новые идеи, которые могут быть полностью реализованы в течение ближайшего полугода.

Кстати, 11 представляет людей, любящих вас, друзей и единомышленников. Также ориентируется на будущее.

Многое будет связано с этими вопросами в период растущей Луны, что впоследствии будет способствовать реализации замыслов. Вы поймете истинную ценность дружбы, произойдут изменения в вашем окружении и социальной сфере,

– подчеркнула Соколова.

Рак

10 дом активизирует вопросы, которые связаны с карьерой, профессией и политическими взглядами. В этот период станут важными достижения в социальном плане. В частности, статус, который определяет брак, развод, выход на пенсию, вдовство.

Будете размышлять о том, как обеспечить регулирование всех процессов в жизни, их управление в целом.

Даже если столкнетесь с некоторыми трудностями в реализации своих планов, приложив больше усилий, уже к концу периода растущей Луны, получите хорошие результаты,

– отметила Скади.

Лев

В течение ближайших двух недель придется обратить внимание на тему высшего образования, повышения квалификации, путешествий, международных связей, расширения горизонтов своих знаний и представлений о мире. Кстати, это все вопросы 9-го дома.

События, которые произойдут в период растущей Луны, изменят ваше отношение к универсальным ценностям. Вы можете заняться духовным развитием, йогой, а возможно почувствуете тягу в религии, начнете изучать философию или иностранный язык,

– написала астролог.

Дева

В этот период активизируются вопросы 8 дома. В частности, общие деньги и чужие ресурсы, взаимоотношения с налоговыми и страховыми компаниями. Вероятен возврат долгов - вы или вам.

Также к сфере 8 дома относятся вопросы жизни и смерти, кризисов и сексуальных связей.

Ближайшие две недели – подходящее время для определения того, насколько хорошо идут ваши дела, и принятия решения о том, как следует действовать дальше. Подсознание предоставит подсказки. У вас могут произойти коренные изменения в вашем финансовом положении,

– подчеркнула Марина Скади.

Весы

В этот период прояснится тема брака или развода, партнерских взаимоотношений. Эти вопросы касаются 7 дома.

Также актуальными станут вопросы официальных союзов, сотрудничества и договоров. Кстати, кто-то может проявить внимание к вам, пригласит провести время вместе.

Но также обострятся конфликтные отношения, активизируются конкуренты, соперники или соперницы. А возможно, наметится новый контракт и тема сотрудничества выйдет на новый уровень,

– написала астролог.

Скорпион

Для вас будут важными темы образа жизни, физического служения, повседневных забот и обязанностей. Обстоятельства заставят заняться здоровьем, бытовыми делами, пересмотреть целесообразность профессиональной деятельности относительно того, приносит ли она желаемый доход, нравится ли вам.

То есть в период растущей Луны закладывается фундамент в сферах 6 астрологического дома. Кстати, если имеете домашних любимцев. Придется уделять им больше внимания в течение ближайших месяцев.

Стрелец

В этот период акцентируются вопросы, связанные с детьми, собственными творческими проектами, отдыхом, любовью, романтикой и различными социальными ролями, что связано с 5 домом.

Изменится способ вашего самовыражения и презентации миру своих талантов. Также больше будете волноваться за своих детей, их будущее.

Хорошее время для того, чтобы порадовать своего внутреннего ребенка и вернуться к своим детским увлечениям. Порадуйте себя и это наполнит вас жизненной энергией на ближайшие месяцы – до следующего сезона затмений,

– отметила Соколова.

Козерог

Обстоятельства, которые возникнут в этот период, поднимают вопросы 4 дома. В частности, семейных ценностей, недвижимости, домашней ситуации, базовых условий жизни, продолжения рода, а еще детских травм.

Может возникнуть важное дело в связи с родителями, особенно с мамой, – она может начать новую жизнь. Или придется вернуться на родину издалека. У кого-то из родных может измениться статус, и это повлияет на всех членов семьи. Происходят изменения в семейных отношениях,

– рассказала Скади.

Водолей

Во время растущего месяца на первый план выходят темы 3 дома, – связи и коммуникация, поездки и перемещения, ближнее окружение (родственники, соседи, однокурсники).

В этот период изменится круг общения. Также смена автомобиля, средств связи или привычного пути на работу, например, транспорта, на котором добираетесь ежедневно.

Кроме того, активизируется интеллектуальная деятельность, работа с информацией и переписка, телефонные разговоры или учебный процесс. Также появляется возможность многочисленных выступлений с лекциями.

Рыбы

2 астрологический дом связан с деньгами, которые вы зарабатываете. Также личным имуществом, комфортом, физическими и психическими ресурсами, врожденными талантами и способностями.

Обстоятельства побуждают пересмотреть финансовую ситуацию и ценности. Придется обратить внимание на темы доходов, расходов и самооценки.

"Совокупность событий в течение ближайших двух недель заставит вас серьезно подумать о деньгах и о том, что может сделать вас более востребованными на рынке труда", – отметила Скади.