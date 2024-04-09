Астрологиня Марина Скаді (Соколова) зазначила, що загальне тло на найближчі два тижні задає Сонячне затемнення або молодик 8 квітня, що відбудеться на зростальному Місячному Вузлі.

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Цікаво! Затемнення є своєрідним криголамом, — допомагає просунутися вперед. А ще акцентує ті чи ті життєві сфери усіх знаків зодіаку. Ба більше, події цього періоду будуть розвиватися до осіннього сезону затемнень.

Овен

Для вас будуть найбільш актуальними запитання 1 дому. Обставини найближчих 14 днів вплинуть на особистість і зовнішній вигляд.

Цікаво, що ставлення до життя може змінюватися. Окрім того, актуальним може стати питання життєдіяльності організму.

Все навколо провокуватиме вас на перегляд своїх життєвих настанов та способів реагування на навколишній світ. Це час посилення особистого початку, коли ви знайдете нову енергію та ентузіазм,

— зазначила Скаді.

Додала, що 1 дім також пов'язаний зі сферою взаємин.

Телець

12 дім пов'язаний з духовним служінням, самопожертвою, ізоляцією, а ще ілюзіями та фантазіями.

У цей період стануть важливими теми несвідомого, езотеричного, містичного, таємного. Буквально все, що починається у найближчі 14 днів, матиме кармічну природу.

Результати будуть пов'язані зі звільненням від чогось, закінченням певних процесів. Можливо, ви захочете проводити більше часу на самоті й заглибитись у себе, щоб розібратися з душевними переживаннями,

— написала астрологиня.

Близнюки

У період зростального місяця громадське життя стане цікавим і насиченим. У вас з'являться нові ідеї, які можуть бути повністю реалізовані протягом найближчого пів року.

До речі, 11 представляє людей, що люблять вас, друзів та однодумців. Також орієнтується на майбутнє.

Багато що буде пов'язано з цими питаннями в період зростального Місяця, що згодом сприятиме реалізації задумів. Ви зрозумієте справжню цінність дружби, відбудуться зміни у вашому оточенні та соціальній сфері,

— підкреслила Соколова.

Рак

10 дім активізує питання, які пов'язані з кар'єрою, професією та політичними поглядами. У цей період стануть важливими здобутки в соціальному плані. Зокрема, статус, який визначає шлюб, розлучення, вихід на пенсію, вдівство.

Будете розмірковувати про те, як забезпечити регулювання всіх процесів у житті, їхнє управління загалом.

Навіть якщо зіткнетеся з деякими труднощами в реалізації своїх планів, доклавши більше зусиль, вже до кінця періоду зростального Місяця, отримаєте хороші результати,

— зазначила Скаді.

Лев

Упродовж найближчих двох тижнів доведеться звернути увагу на тему вищої освіти, підвищення кваліфікації, подорожей, міжнародних зв'язків, розширення горизонтів своїх знань і уявлень про світ. До речі, це всі питання 9 го дому.

Події, які відбудуться в період зростального Місяця, змінять ваше ставлення до універсальних цінностей. Ви можете зайнятися духовним розвитком, йогою, а можливо відчуєте потяг у релігії, почнете вивчати філософію чи іноземну мову,

— написала астрологиня.

Діва

У цей період активізуються питання 8 дому. Зокрема, загальні гроші й чужі ресурси, взаємини із податковими та страховими компаніями. Ймовірне повернення боргів — ви або вам.

Також сфери 8 дому належать питання життя та смерті, криз і сексуальних зв'язків.

Найближчі два тижні – слушний час для визначення того, наскільки добре йдуть ваші справи, і ухвалення рішення про те, як слід діяти далі. Підсвідомість надасть підказки. У вас можуть відбутися докорінні зміни у вашому фінансовому становищі,

— підкреслила Марина Скаді.

Терези

У цей період проясниться тема шлюбу чи розлучення, партнерських взаємин. Ці питання стосуються 7 дому.

Також актуальними стануть питання офіційних спілок, співробітництва й договорів. До речі, хтось може виявити увагу до вас, запросить провести час разом.

Але також загостряться конфліктні стосунки, активізуються конкуренти, суперники чи суперниці. А можливо, намітиться новий контракт і тема співпраці вийде на новий рівень,

— написала астрологиня.

Скорпіон

Для вас будуть важливими теми способу життя, фізичного служіння, повсякденних турбот і обов'язків. Обставини змусять зайнятися здоров'ям, побутовими справами, переглянути доцільність професійної діяльності щодо того, чи приносить вона бажаний дохід, чи подобається вам.

Тобто у період зростального Місяця закладається фундамент у сферах 6 астрологічного дому. До речі, якщо маєте домашніх улюбленців. доведеться приділяти їм більше уваги впродовж найближчих місяців.

Стрілець

У цей період акцентуються питання, пов'язані з дітьми, власними творчими проєктами, відпочинком, любов'ю, романтикою і різними соціальними ролями, що пов'язано з 5 домом.

Зміниться спосіб вашого самовираження і презентації світу своїх талантів. Також більше будете хвилюватися за своїх дітей, їхнє майбутнє.

Гарний час для того, щоб потішити свою внутрішню дитину та повернутися до своїх дитячих захоплень. Потіште себе і це наповнить вас життєвою енергією на найближчі місяці – до наступного сезону затемнень,

— зазначила Соколова.

Козоріг

Обставини, які виникнуть у цей період, порушують питання 4 дому. Зокрема, сімейних цінностей, нерухомості, домашньої ситуації, базових умов життя, продовження роду, а ще дитячих травм.

Може виникнути важлива справа у зв'язку з батьками, особливо з мамою, – вона може розпочати нове життя. Або доведеться повернутися на батьківщину здалеку. У когось із рідних може змінитися статус, і це вплине на всіх членів сім'ї. Відбуваються зміни у сімейних стосунках,

— розповіла Скаді.

Водолій

Під час зростального місяця на перший план виходять теми 3 дому, – зв'язки та комунікація, поїздки та переміщення, ближнє оточення (родичі, сусіди, однокурсники).

У цей період зміниться коло спілкування. Також зміна автомобіля, засобів зв'язку або звичного шляху на роботу, наприклад, транспорту, на якому дістаєтеся щодня.

Окрім того, активізується інтелектуальна діяльність, робота з інформацією та листування, телефонні розмови чи навчальний процес. Також з'являється можливість численних виступів з лекціями.

Риби

2 астрологічний дім пов'язаний з грошима, які ви заробляєте. Також особистим майном, комфортом, фізичними й психічними ресурсами, вродженими талантами та здібностями.

Обставини спонукають переглянути фінансову ситуацію та цінності. Доведеться звернути увагу на теми доходів, витрат та самооцінки.

"Сукупність подій протягом найближчих двох тижнів змусить вас серйозно подумати про гроші й про те, що може зробити вас більш потрібними на ринку праці", – зазначила Скаді.