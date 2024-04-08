Так, Водолій, Телець і Скорпіон, зовсім кого ваше бажання втілиться в реальність. Оберіть для себе найважливіше й подумайте про це в останні хвилини сонячного затемнення, пише LifeStyle24.

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Водолій

Доля підготувала для вас дещо дуже цікаве. Уже цього тижня станеться те, про що ви так давно мріяли.

На вас чекає шалений успіх. Головне — будьте собою й дослухайтеся до власного серця.

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Телець

Найближчими днями ваша найзаповітніша мрія втілиться в реальність. Це станеться, навіть якщо ви сумнівалися, що можливо.

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Скорпіон

Уже незабаром після сонячного затемнення станеться те, про що ви щиро мріяли. Найпотаємніші бажання стануть реальністю. Ваше життя зміниться на краще.

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