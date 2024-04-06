Водолій і Рак, ваше самопочуття може значно погіршитися. Терміново потурбуйтеся про себе, пише LifeStyle 24.

До речі Сонячне затемнення 8 квітня: кому зі знаків зодіаку варто бути обережним

Водолій

У період сонячного затемнення 8 квітня можете відчувати підвищену напругу і стрес, що негативно вплине здоров'я. Важливо забезпечити собі відпочинок.

Уникайте перенавантажень. Візьміть хоч маленьку паузу. Повірте, зараз вам це дуже необхідно.

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Рак

У період сонячного затемнення 8 квітня Ракам варто приділити більше уваги своєму самопочуттю. Можете відчувати втому і слабкість.

Не закривайте очі на сигнали свого організму. Якщо вас щось турбує, краще зверніться до лікаря.

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