Водолій і Рак, ваше самопочуття може значно погіршитися. Терміново потурбуйтеся про себе, пише LifeStyle 24.
До речі Сонячне затемнення 8 квітня: кому зі знаків зодіаку варто бути обережним
Водолій
У період сонячного затемнення 8 квітня можете відчувати підвищену напругу і стрес, що негативно вплине здоров'я. Важливо забезпечити собі відпочинок.
Уникайте перенавантажень. Візьміть хоч маленьку паузу. Повірте, зараз вам це дуже необхідно.
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Рак
У період сонячного затемнення 8 квітня Ракам варто приділити більше уваги своєму самопочуттю. Можете відчувати втому і слабкість.
Не закривайте очі на сигнали свого організму. Якщо вас щось турбує, краще зверніться до лікаря.
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