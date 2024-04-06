Водолей и Рак, ваше самочувствие может значительно ухудшиться. Срочно позаботьтесь о себе, пишет LifeStyle 24.

Кстати Солнечное затмение 8 апреля: кому из знаков зодиака стоит быть осторожным

Водолей

В период солнечного затмения 8 апреля можете чувствовать повышенное напряжение и стресс, что негативно повлияет здоровье. Важно обеспечить себе отдых.

Избегайте перегрузок. Возьмите хоть маленькую паузу. Поверьте, сейчас вам это очень необходимо.

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Рак

В период солнечного затмения 8 апреля Ракам стоит уделить больше внимания своему самочувствию. Можете чувствовать усталость и слабость.

Не закрывайте глаза на сигналы своего организма. Если вас что-то беспокоит, лучше обратитесь к врачу.

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