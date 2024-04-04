Астролог Марина Скади (Соколова) рассказала, что во время солнечного затмения сила подсознания максимальна. Однако, с определенными искажениями, потому что чувства подавляют разум. Кому же стоит быть очень осторожным, пишет LifeStyle 24.

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Дева

Рожденным под этим знакам зодиака необходимо быть очень внимательными во время солнечного затмения 8 апреля. Это явление может повлиять на их эмоции, а еще понимание ситуаций.

Сосредоточьтесь на своих мыслях и действиях. Возможны недоразумения и конфликты с близкими людьми.

Вам стоит оставаться спокойными и избегать резких реакций. Медитация и йога могут помочь сохранить внутренний баланс и гармонию во время затмения.

Осторожность и рассудительность в принятии решений – ключевые качества, которые вы должны проявлять в этот период. Помните, что это лишь временное явление, которое быстро пройдет. Поэтому важно оставаться позитивным и верить в себя.

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Гороскоп для Дев

Краткая справка. Солнечное затмение начнется 8 апреля 2024 года в 18:42 по киевскому времени. Завершится уже в 23:52. Кстати, пик затмения начнется в 20:18.