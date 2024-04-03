Так, в апреле повезет в личной жизни Тельцам, Близнецам и Весам. Чего ждать, пишет Love 24.

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Телец

Тельцы в апреле имеют большую возможность встретить любовь всей жизни. Этот месяц принесет новые знакомства, которые могут перерасти в серьезные отношения. Сосредоточьте внимание на своих чувствах и откройте сердце для любви.

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Близнецы

Этот месяц будет для вас полон любви, нежности и страсти. Встретите встретит встретит человека, с которым почувствует невероятное согласие и комфорт. Впереди десятки счастливых лет семейной жизни.

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Весы

В апреле вам улыбнется судьба. Впереди встреча с особенным человеком. Вместе вам будет очень легко и уютно. Сделаете друг друга счастливыми.

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