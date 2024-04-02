Так, Близнецы и Телец встретят свою любовь 3 апреля. Чего ждать, пишет Love 24.

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Близнецы

Звезды предсказывают, что уже в эту среду вам невероятно повезет в любви. Встретите человека, который будет готов ради вас на все.

Все будет так, как всегда мечтали. Легко, уютно и комфортно. Будто всю жизнь знаете друг друга.

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Телец

Уже 3 апреля вам повезет в личной жизни. Этот день будет полон тепла, нежности и заботы.

Случайная встреча будет совсем неслучайной. Впереди радостные утра, дни, вечера и ночи. Откройте свое сердце для любви. Впрочем, не гонитесь за ней. Ваше от вас точно не уйдет.

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