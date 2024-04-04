Астрологиня Марина Скаді (Соколова) розповіла, що під час сонячного затемнення сила підсвідомості максимальна. Однак, з певними спотвореннями, бо почуття пригнічують розум. Кому ж варто бути дуже обережним, пише LifeStyle 24.

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Діва

Народженим під цим знакам зодіаку необхідно бути дуже уважними під час сонячного затемнення 8 квітня. Це явище може вплинути на їхні емоції, а ще розуміння ситуацій.

Зосередьтеся на своїх думках і діях. Можливі непорозуміння та конфлікти з близькими людьми.

Вам варто залишатися спокійними та уникати різких реакцій. Медитація та йога можуть допомогти зберегти внутрішній баланс і гармонію під час затемнення.

Обережність і розсудливість у прийнятті рішень – ключові якості, які ви повинні проявляти в цей період. Пам'ятайте, що це лише тимчасове явище, яке швидко пройде. Тож важливо залишатися позитивним та вірити в себе.

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Гороскоп для Дів

Коротка довідка. Сонячне затемнення розпочнеться 8 квітня 2024 року о 18:42 за київським часом. Завершиться вже о 23:52. До речі, пік затемнення розпочнеться о 20:18.