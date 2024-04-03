Так, уже до 25 квітня Телець, Терези та Близнюки знайдуть любов. Це буде дуже особлива зустріч, пише Love 24.

До речі Кому зі знаків зодіаку вже 3 квітня пощастить у коханні

Телець

У наступні кілька тижнів ви зустрінете любов усього життя. Приготуйся до магічних моментів і ніжних обіймів. Кохання запалить вогонь у твоєму серці.

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Близнюки

У квітні ваше серце буде битися швидше. Попереду неймовірна зустріч. Кохання прийде до вас несподівано й там, де зовсім не чекали. Поділіться своїми почуттями з обранцем серця. Разом відчуєте справжнє щастя.

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Терези

Уже зовсім скоро ви зустрінете людину, у якій знайдете абсолютно все, що шукали. Ви будете переповнені радістю та теплом. Попереду неймовірні ранки, дні, вечори та ночі в найкращій компанії.

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