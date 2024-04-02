Рак, Скорпіон і Козоріг — саме ця трійка намагається контролювати все у стосунках, пише Love 24.

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Рак

Представники цього знаку зодіаку дуже емоційні та залежні від інших людей. Вони відчувають потребу контролювати свої стосунки.

Раки хочуть знати, що відбувається в житті партнера, бути в курсі всіх подробиць. Однак, надмірна "цікавість" може призводити до напруги в стосунках.

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Скорпіон

Люди, які народилися під цим знаком, мають сильну потребу контролювати стосунки. Вони часто проявляють підозрілість і ревнощі, оскільки бояться втратити контроль над ситуацією.

Скорпіони можуть бути дуже захоплені дослідженням життя свого партнера, вимагати, щоб "звітував" про його дії.

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Козоріг

Представники цього знаку зодіаку мають сильну потребу контролювати абсолютно все у своєму житті. Козероги – перфекціоністи.

Вони можуть бути дуже вимогливими до свого партнера й очікувати, що відповідатиме їхнім високим стандартам.